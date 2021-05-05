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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.05.2021 - 14:48 | Son Güncelleme:

Mercedes bir ortağını daha kaybetti

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Mercedes bir ortağını daha kaybetti

Lüks otomobil üreticisi Daimler'de Renault'tan sonra Nissan da paylarını satarak ortaklıktan ayrıldı.

Mercedes'in üreticisi olan Daimler'de ortaklar paylarını satarak birer birer ayrılıyor. Renault'un geçtiğimiz aylarda paylarını satarak ortaklıktan ayrılmasının ardından Nissan da Daimler'deki tüm hisselerini sattı.

Daimler'de 16.4 milyon adet hisseye sahip olan Nissan hisse başına 69.85 lira fiyatla satışı gerçekleştirdi. Böylece Nissan'ın kasasına 1.15 milyar euro girmiş oldu. 

Nissan, Daimler hisselerini satışından gelen geliri rekabet gücünü artırmak, elektrikli araç yatırımlarını desteklemek için kullanacağını açıkladı.

Renault ortaklıktan çekiliyor
Renault ortaklıktan çekiliyor

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