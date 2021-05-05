Mercedes bir ortağını daha kaybetti

Mercedes'in üreticisi olan Daimler'de ortaklar paylarını satarak birer birer ayrılıyor. Renault'un geçtiğimiz aylarda paylarını satarak ortaklıktan ayrılmasının ardından Nissan da Daimler'deki tüm hisselerini sattı.

Daimler'de 16.4 milyon adet hisseye sahip olan Nissan hisse başına 69.85 lira fiyatla satışı gerçekleştirdi. Böylece Nissan'ın kasasına 1.15 milyar euro girmiş oldu.

Nissan, Daimler hisselerini satışından gelen geliri rekabet gücünü artırmak, elektrikli araç yatırımlarını desteklemek için kullanacağını açıkladı.

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