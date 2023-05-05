Mercedes-Benz 15 Mayıs’ta online satışlara başlıyor! Bayiler artık acente olacak

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Yeni dönemde bayiler yoluna artık acente olarak devam edecek. Tüketiciler isterse internet üzerinden isterse de acentelere giderek araç siparişi oluşturabilecek. Son yılların en çok tartışılan konularından araç stok durumu ise Mercedes-Benz tarafından yönetilecek ve yine şeffaf bir şekilde kullanıcılarla paylaşılacak. Şirket yeni dönemde fiyat politikasını da tek merkezden belirleyecek. Ülke genelinde araç modellerinde geçerli ‘tek fiyat’ uygulanacak. Araç satış sözleşmeleri ve faturalandırma da doğrudan Mercedes-Benz üzerinden gerçekleştirilecek.

‘SIRAYA GİRMEK AZALACAK’

Konuyla ilgili ayrıntılar, önceki gün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Giderek dijitalleşen bir dünyada, müşterilerin satın alma alışkanlıkları değişiyor. Yeni modelimiz ile müşterilerimiz nereden araç satın almayı seçerlerse seçsinler fiyatlandırma şeffaf ve tek şekilde sunulduğundan, farklı lokasyonlardan fiyat karşılaştırması süreci ortadan kalkıyor” bilgisini verdi. Yeni iş modeliyle birlikte Mercedes-Benz acentelerinin artık stok bulundurmak zorunda olmadıklarını, finansal ve piyasa dalgalanmalarına dair risklerinin azalacağını kaydeden Bekdikhan, “Sıraya girmek azalacak, ulusal stok sistemiyle tedarik biraz daha kolaylaştırılacak” dedi.

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HAFİF TİCARİLER DE İNTERNETTEN

Bekdikhan’ın verdiği bilgiye göre acenteler, daha önceden olduğu gibi ürün danışmanlığı, test sürüşü, araç teslimi, ikinci el araç satışı, satış sonrası hizmetler, aksesuar satışı ve teknik servis gibi konularda hizmetlerine devam edecek. Markanın yeni satış modelini ticari araçlar bakımından değerlendiren Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz bu durumu şöyle anlattı: “Mercedes-Benz’in faaliyet gösterdiği ülkeler arasında Türkiye, hafif ticari araç satışlarında yeni satış modelini otomobille aynı anda uygulayan ilk ülke oldu. Yeni modelimiz sayesinde online konfigüratör ve test sürüşü rezervasyon uygulaması müşterilerimizin direkt olarak kullanabileceği yeni uygulamalar haline geldi.”

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Şükrü Bekdikhan

TOGG VE TESLA UYGULUYOR

Türkiye’de özellikle elektrikli modellerde tamamen internetten satış modelini uygulayan markalar var. Geçmiş yıllarda da Volkswagen gibi markaların model bazlı internetten satış denemeleri olmuştu. Ancak tüm ürünlerini tamamen online ortamda satışa sunan markaların sayısı sınırlı. Togg ve Tesla şu anda internet üzerinden otomobil satan markalar arasında bulunuyor. Mercedes-Benz de Avustralya, Avusturya, Güney Afrika, Hindistan, İsveç, Yeni Zelanda ve İngiltere gibi ülkelerin ardından online satış yöntemini Türkiye’ye getirdi ve bu alanda üçüncü marka oldu.