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Meraklı çocuklar iş başında

#TEKNOFEST#Çocuklar#Havacılık
Meraklı çocuklar iş başında
Emre ESER

Yeni teknolojilerin sergilendiği TEKNOFEST’te küçük öğrencilerin havacılık merakı dikkat çekti. Öğrenciler daha önce Afganistan ve farklı bölgelerde görev yapan dev askeri uçakların içine girmek için dakikalarca sıra beklerken alanda gördükleri her subayı durdurup farklı farklı sorular sordu. Kimi havacılık kariyeri ile ilgili planlarını anlattı kimisi de dev uçakların teknik yapılarını merak etti.

Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFESTe ziyaretçi akınıDünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFESTe ziyaretçi akını
Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFESTe ziyaretçi akını

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DÜN Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açan TEKNOFEST, ilk gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Sabah saatlerinde alana gelen havacılık ve teknoloji meraklıları özellikle yeni teknolojilerin sergilendiği alanlarda yoğunluk oluşturdu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte küçük yaştaki ziyaretçilerin fazla olması dikkat çekti. Aileleri ile gelenlerin yanında okul gezisi ile gelen çok sayıdaki ilköğretim öğrencisi alanda havacılık ve askeri teknolojileri detaylı inceleme fırsatı buldu.

Meraklı çocuklar iş başında

UZUN KUYRUKLAR

Gençler insansız hava araçlarının yanında dev gövdeleriyle alanda sergilenen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait uçakları ve bu uçakların personellerini adeta abluka altına aldı. Özellikle Solo Türk gibi F16 ve F4 savaş uçakları ile yakın dönemde Afganistan’daki tahliye operasyonlarını yürüten, depremlerde ve yangınlarda çalışan büyük gövdeli askeri kargo uçaklarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Dakikalarca sırada bekledikten sonra bu dev uçakların içene girme fırsatı bulan küçük yaştaki öğrenciler subayları soru yağmuruna tuttu. Bazı öğrenciler alandaki helikopterlerin kokpitine kadar girip merakını giderdi. Bazı öğrenciler ise teknik personelden İHA’ların nasıl pilot olmadan uçtuğunu açıklamasını istedi.

Meraklı çocuklar iş başında

HER TÜRLÜ SORU GELDİ

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DAHA önce zırhlı araç, koronavirüs aşısı, yardım malzemesi, askeri personel ve askeri araç taşıyan bu uçakların gövdeleri ilk defa öğrencilerle doldu. Öğrencilerin bazılar bu uçakların nasıl çalıştığını sorarken kimisi de uçağın ağırlığını, ne kadar sürede havada kaldığını, değerini, kaç kişi taşıdığını, kaç ton yakıt aldığını, daha önce hangi ülkelere uçtuğunu, uçağı kaç pilotun uçurduğunu, daha önce bombardıman yapıp yapmadıklarını, uçaktan paraşütle atlayıp atlamadıklarını ve mekanik bölümlerle ilgili sorular sordu.

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TSK personeli ise öğrencilerden gelen bu soruları her defasında detaylı olarak cevapladı. Bazı öğrenciler kadın subaylarla fotoğraf çektirip imza aldı.

Meraklı çocuklar iş başında

KARİYER PLANI

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SUBAYLAR küçük yaştaki öğrencilerin kendilerine çoğunlukla mekanik aksamla ilgili ilginç sorular sorduğunu liselerin ise daha çok havacılık alanında kariyere yönelik merak ettiklerini sorduklarını anlattı.

Meraklı çocuklar iş başında

Öğrenciler hem alandaki uçaklarda görevli subaylara hem de TSK’nın çeşitli unsurlarının bulunduğu çadırlardaki subaylara her köşede nasıl pilot olabileceklerini sordu. Subaylar ise bu ilgiden memnun olduklarını belirterek öğrencilere pilot olmak için ne yapmaları gerektiğini, uluslararası kuralları, Türk Hava Kuvvetleri’ni ve uçaklarının teknik yapılarını anlattıklarını söyledi.

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#TEKNOFEST#Çocuklar#Havacılık