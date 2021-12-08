Merakla bekleniyordu... Yeni düzenleme geldi! Devreye sokuyor...

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TikTok kullanıcıları, sosyal medya platformu üzerinden beğendikleri ürünleri doğrudan satın alabilecek. Kullanıcılar online içeriği izlerken alışveriş yapabilecek. Bu özelliği kullanan diğer platformlar gibi TikTok da bu satışlardan pay alacak.

Ayda 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanıldığı belirtilen TikTok'un verilerine göre, platformun her dört kullanıcısından biri video izledikten sonra bir ürünü arıyor ya da satın alıyor.

TikTok'un İngiltere ve Avrupa Birliği'nden sorumlu Genel Müdürü Rich Waterworth, e-ticaretin TikTok için büyük bir fırsat olduğunu ve bu alana büyük yatırım yaptıklarını söylüyor.

Waterworth, Tiktok'un yeni bir alışveriş deneyimi kurgulayabileceğini düşünüyor. Waterworkt, TikTok'ta topluluk gücü ve markaları bir araya getirmenin heyecan verici olduğunu belirtiyor.

TikTok video içeriklerindeki tavsiyeler üzerine kullanıcıların ürünleri satın aldıklarını söyledikleri, #TikTokMadeMeBuyIt hashtag'i daha önce 7 milyar kez kullanılmıştı.

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TikTok, İngiltere'de e-ticarete giriş yaparak, Noel döneminde artan alışveriş harcamalarından, yaratıcı ve eğlenceli içeriklerinin desteğiyle, pay almak istiyor.

'BUNU GERÇEKTEN ALIŞVERİŞ OLARAK DÜŞÜNMÜYORSUNUZ'

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları, kullanıcılar tarafından yeni ürünleri aramak ve satın almak için gittikçe daha popüler adresler haline geliyor.

Fiziksel mağazaların kapandığı pandemi dönemi de bu trendi hızlandırdı.

Insider Intelligence tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2019-2020 arasında ABD'de e-ticaret yoluyla alışveriş yapanların sayısı yüzde 25 artarak 80 milyona ulaştı. 2023'te bu sayının 100 milyonu geçmesi bekleniyor.

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TikTok, daha önce Black Friday hafta sonunda, markalarla ve platformundaki fenomenlerle birlikte canlı yayında özel bir alışveriş etkinliği düzenlemişti.

Tüketici içgörüsü konusunda uzman perakende uzmanı Kate Hardcastle, sosyal medyada alışverişin artık dikkate alınması gereken bir güç olduğunu ve bunun perakende sektörü için önemli aksamalara yol açacağını belirtiyor.

Hardcastle bu artışın, geleneksel ana cadde satışlarını azaltacağını söylüyor:

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"İnanılmaz derecede hızlı, kolay ve kusursuz. Engelleri ortadan kaldırıyor. Bunu gerçekten alışveriş olarak düşünmüyorsunuz, biriyle sohbetin bir parçası gibi. Son dönemde mağazalarda eşine az rastladığınız yaşadığınız bir deneyim. Bence bir perakendeciyseniz ve hedef pazarınızla ilgili bu büyük büyüme alanlarına girmiyorsanız, aptallık ediyorsunuz."