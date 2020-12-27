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Ekonomi
Haber Giriş: 27.12.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Merakla bekleniyordu... TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı

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Merakla bekleniyordu... TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı
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Türkiye’nin Otomobili sosyal medya hesabından yerli otomobille ilgili paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda 1 yıl içinde atılan adımlar anlatıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımından bu yana yaşanan gelişmelere ilişkin bir video paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımının yıl dönümü dolayısıyla "#DoğumYeriİstanbul" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti." ifadesine yer verildi.

TOGG ne zaman satışa çıkacak
TOGG ne zaman satışa çıkacak?

"#YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık" notuyla paylaşılan videoda Türkiye'nin Otomobili projesinde 1 yıl içerisinde atılan adımlar madde madde anlatılıyor.

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