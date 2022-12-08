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Merakla bekleniyordu... Engelli araçlarında fiyat güncellemesi bekleniyor! Yeni rakam ne olacak?

Güncelleme Tarihi:

#ÖTV#Engelli Araçları#Yeniden Değerleme Oranı
Merakla bekleniyordu... Engelli araçlarında fiyat güncellemesi bekleniyor Yeni rakam ne olacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 13:06

Yüz binlerce engelli ÖTV'siz otomobil almak için yapılacak artışı merakla bekliyor. Şu anda 450 bin 500 lira olan limitin yeniden değerleme oranıyla yükselmesi bekleniyor. İhtimallere göre engelliler için ÖTV'siz otomobil rakamları hesapladık.

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Engellileri ilgilendiren otomobil alım fiyatına ilişkin güncelleme yapılacak. Yeni yılla birlikte uygulanacak olan yeniden değerleme oranı baz alınarak yeni fiyatlar ortaya çıkacak.

Güncel olarak şu anda fiyatı 450 bin 500 lira ve altında olan otomobiller ÖTV'siz engelli aracı olarak satın alınabiliyor.

2023 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı ise yüzde 122,93 olarak belirlendi. Bu orana ilişkin olarak son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

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1 MİLYON 4 BİN 299 LİRA 65 KURUŞA YÜKSELEBİLİR

Mevcutta olan 450 bin 500 liranın üzerine yüzde 122,93 konduğunda ortaya 1 milyon 4 bin 299 lira 65 kuruş rakamı çıkıyor. Başka bir deyişle 2023 yılında fiyatı 1 milyon 4 bin 299 lira 65 kuruş ve altında olan araçlar engellilere ÖTV'siz olarak satılacak. Ancak bunda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği karar etkili olacak.

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MOTOR HACMİ 1600 CC'NİN ALTINDA OLACAK

Engelliler motor hacmi 1600 cc ve altındaki araçları ÖTV'siz olarak alabiliyorlar. Geniş bagaj hacmi, büyük bagaj kapağı olan araçlar engellilere daha uygun oluyor. Otomatik vites olan araçlar ise engelliler arasında daha çok tercih ediliyor.

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İhtimaller ekseninde hesaplama yapıldığında ortaya çıkan rakamlar şöyle oluyor:

Merakla bekleniyordu... Engelli araçlarında fiyat güncellemesi bekleniyor Yeni rakam ne olacak

ENGELLİLERE UYGUN ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİLLER VAR

Engellilere yönelik daha kolay ve pratik olabilecek, bagajına gerektiğinde tekerlekli sandalye ya da diğer aparatların konabileceği otomobiller engelliler tarafından tercih ediliyor. Bagaj kapağının büyük ve tam açılır olması, bagajdan içeriye erişimin kolay olması da tercih ediliyor. Otomatik vites olması da kolaylık sağlıyor. Bu noktalar göz önüne alındığında engelliler için bazı otomobiller ön plana çıkıyor. SUV araçları daha çok tercih eden engelliler için bazı markaların modellerini sıraladık.

Merakla bekleniyordu... Engelli araçlarında fiyat güncellemesi bekleniyor Yeni rakam ne olacak

 

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#ÖTV#Engelli Araçları#Yeniden Değerleme Oranı

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