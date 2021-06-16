Merakla bekleniyordu! Bu akşam açıklanacak

Küresel piyasalar bugün Fed'in faiz açıklamasına odaklanırken, yatırımcılar da kararın ve mesajların ne olacağı konusunda merak içinde. ABD Merkez Bankası Fed faizi oy birliğiyle yüzde 0 ile 0.25 arasında tutmaya karar vermiş, tahvil alım programında ise değişikliğe gitmemişti.

KRİPTO PARA TARAFI DA FED'E ODAKLANDI

Mart ayında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, katıldığı bir panelde merkezi dijital paralarda ABD Kongresi'nin onayı olmadan hareket etmeyeceklerini belirtmişti ve bu durum o dönem kripto paraların düşüş bandına girmesine neden olmuştu. Bunun en büyük sebebi ise mesajlarında Powell'ın, kripto varlıkların yüksek derecede volatil ve spekülatif olduğuna da değinmesiydi.

Bitcoin açıklamaların ardından yüzde 4.08 düşüşle 52,622.37 dolara gerilemişti. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 31 milyar dolarlık düşüşle 982.61 milyar dolara inerek, 1.0 trilyon doların altına düşmüştü.

Öte yandan 2 hafta önce ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Fed'in merkez bankası dijital para birimi araştırmalarını hızlandırdığını bildirmişti. Son günlerde ülkelerin dijital para adımları arka arkaya gelirken Fed toplantısında kripto paralarla ilgili mesaj verilir mi merak konusu.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM NE?

Kripto paralar yeniden düşüş trendine girerken Bitcoin, son 24 saatte 39 bin ila 41 bin arasında ilerliyor. Bitcoin şu anda 40 bin dolar seviyesinde seyrediyor.

Ethereum yüzde 3,1 düşüşle 5 bin 522 dolar seviyesinde, Binance Coin (BNB) 361 dolar seviyesinde, Cardano (ADA) 1,54 dolarda, Dogecoin 0,36 dolardan ve XRP 0,86 dolardan işlem görüyor.

2020'Yİ SALGIN ETKİLEMİŞTİ

Fed 2020'nin ilk toplantısında değişikliğe gitmemiş faizleri 1.50 – 1.75 aralığında bırakmıştı. Fed geçtiğimiz sene koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 18 Mart'taki toplantıyı beklemeden 3 Mart'ta 50 baz puan indirmiş ardından 16 Mart'ta faizleri 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed'in özellikle pandemi etkisiyle adımları faiz arttırmamak yönünde olmuştu.

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