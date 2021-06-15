Eski CEO'nun kaçış davasında işler kızışıyor! Baba oğuldan itiraf geldi

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un davasında itiraf geldi. Ghosn'un kaçmasına yardım eden ABD'li baba ve oğul suçlarını itiraf ettiler.

Japonya'ya iadeleri sonrasında suçlarını itiraf eden ABD'li eski özel kuvvetler operatörü 60 yaşındaki Michael Taylor ile 28 yaşındaki oğlu Peter Taylor, Ghosn'un ülkeden gizlice kaçmasına yardım ettiklerini onayladı.

3 YIL HAPİS CEZASI

Plastik terlikler, koyu renk pantolonlar ve kravatsız beyaz bir gömlek giyen ikili, Tokyo'daki bir mahkemede, savcıların bir iddianamede ortaya koyduğu gerçeklere itiraz etmediklerini söyledi.

Baba-oğul, şu anda Lübnan'da yaşayan ve Japonya ile iade anlaşması olmayan Ghosn'a yardım etmekten suçlu bulunursa üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Savcılar konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Japon medyası her iki zanlının da sorgulama sırasında yanlış yaptıklarını kabul ettiğini söyledi.

1,3 MİLYON DOLAR ALDILAR

Savcılar, iki adamı Ghosn'un Aralık 2019'da batı Japonya'nın Kansai havaalanından Lübnan'a kaçışını düzenlemek ve hizmetleri için 1,3 milyon dolar almakla suçladı.

'REHİN TUTULDU'

Özel güvenlik uzmanı Bay Taylor ve oğlu , ABD Yüksek Mahkemesi onları Mart ayında Japon makamlarına teslim etmeden önce, dava yüzünden iade edilmekten kaçınmak için aylarca süren bir mücadele verdi .

Tokyo savcıları, çiftin duruşmadan önceki duruşması hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Reuters haber ajansı, Japonya'nın mahkumiyet oranının yüzde 99 olduğunu bildirdi.

Ghosn, 2015 yılına kadar olan beş yıllık ödeme paketini eksik bildirdiği iddiasıyla ilk olarak Kasım 2018'de mali suistimal suçlamasıyla tutuklandı.

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