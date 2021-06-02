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Mera, yaylak ve kışlaklar kiraya verilecek
Tunceli Mera Komisyonu Başkanlığı Tunceli ilçeleri ve bunlara bağlı belde ve köylerde bulunan ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve kışlakları pazarlık usulü ile kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülüp temin edilebilecek.
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