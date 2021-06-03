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Mera ıslahı yaptırılacak
Orman Bölge Müdürlüğü’nce Artvin Merkez İlçesi Yukarı Maden Köyü Yaylası Mera Islahı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
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