Menengiçler fıstık oldu

5 yıl önce başlayan projeyle 105 bin dekar orman alanında 867 bin yabani menengiç ağacına 2.6 milyon adet Siirt fıstığı aşılandı. Böylece 573 ton kuru fıstıkla orman köylüsü 28 milyon 650 bin lira gelir elde etti. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Cevdet Çicek, “Ağaçlar fıstık fabrikasına dönüşüyor. 4-5 yıl sonra bu gelirin 216 milyona çıkacağını tahmin ediyoruz” dedi. Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siirt fıstığının geçmişi 15 yıl. Orman Bölge Müdürlüğü yabani menengiç ağaçlarına yaptığımız aşıların tutmasından sonra 3-4 yıl sonra menengiçler, yılda 1-2 kilo; 8-10 yıl sonra 4-5 kilo arasında meyve veren Siirt fıstığı fabrikasına dönüşüyor. 4 ila 5 yıl sonra ağaçlar tam verime geçeceklerinden yıllık 4 bin 322 ton civarında olacağı, orman köylümüzün bugünün değeriyle yıllık 216 milyon 87 bin TL gelir sağlayacağını tahmin ediyoruz.”