Menemen’de teknolojik hamle

2019 yılı sonu itibari ile bugüne kadar yaptığı modern altyapı sistemlerinin son halkası olan arıtma tesisini de faaliyete geçirerek altyapı yatırımlarını tamamlayan MPİOSB, yeni bir teknolojik yatırıma başlıyor. Sektörün öncü firmalarının yer aldığı ve bir çoğunun üretime başladığı, hali hazırda 2 bin kişiye yakın istihdamın sağlandığı, konumu ve lojistik merkezlere yakınlığı itibari ile İzmir’in gözde OSB’lerinden olan MPİOSB, hazırladığı proje ile İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı dijital dönüşüm desteğini alarak elektrik, su ve doğalgaz şebekesine otomasyon sistemi kuracak. Konu ile ilgili bilgi veren MPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen “Bölgemiz katılımcısına bugüne kadar sunduğu hizmetleri bu proje ile taçlandıracak. Projenin tamamlanması ile bölgemiz tüketim verilerini anlık olarak katılımcısı ile paylaşacak, böylelikle sağlanan veri akışı ile katılımcılarımız üretim/maliyet analizlerini daha doğru yaparak sektörde rekabet güçlerini artıracak ve yatırım ve planlama hususunda avantaj sağlayacak” dedi. Bu çalışmalar kapsamında katılımcıların mevcut faturalar ve evrak takibinin de mümkün olacağını belirten Salih Esen, bölgede parsellerin tamamına yakınının satıldığını sadece 3 parselin satışa açık olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.