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Menderes'teki yangında şehit oldu! Bakan taziye mesajı yayımladı

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#İbrahim Yumaklı#Mustafa Gürpınar#Yangın
Menderesteki yangında şehit oldu Bakan taziye mesajı yayımladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 09:28

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında vefat eden yangın işçisi Mustafa Gürpınar için taziye mesajı yayımladı.

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İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden yangın işçisi Mustafa Gürpınar vefat etti. Hayatını kaybeden Gürpınar için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

Acımız büyük... İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum. Seni unutmayacağız.

Acımız büyük...

İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.🇹🇷

Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum.

Seni unutmayacağız. pic.twitter.com/a5Rn7o6EIQ

— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 12, 2023
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#İbrahim Yumaklı#Mustafa Gürpınar#Yangın

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