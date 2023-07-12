Menderes'teki yangında şehit oldu! Bakan taziye mesajı yayımladı

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İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden yangın işçisi Mustafa Gürpınar vefat etti. Hayatını kaybeden Gürpınar için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

Acımız büyük... İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum. Seni unutmayacağız.