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HaberlerEkonomi HaberleriMenderes Gümüldür'de 10,6 hektar C tipi mesire alanı 10 yıllığına kiraya verilecek
GeriEkonomi Menderes Gümüldür'de 10,6 hektar C tipi mesire alanı 10 yıllığına kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 18.06.2021 - 20:36 | Son Güncelleme:

Menderes Gümüldür'de 10,6 hektar C tipi mesire alanı 10 yıllığına kiraya verilecek

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Menderes Gümüldür'de 10,6 hektar C tipi mesire alanı 10 yıllığına kiraya verilecek

Menderes Orman İşletme Müdürlüğü, Menderes Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 231 - 232 No.’lu bölme içerisinde kalan Ziyarettepe C Tipi Mesire Yeri işletme hakkını 10 yıl süreyle kiraya veriyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmelik”in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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