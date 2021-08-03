Memurlarla zam pazarlığı başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığındaki toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı. Bilgin toplantıyı açarken, “Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. Toplu sözleşmenin, tarafları daha ileri düzeyde dayanışma ve bütünleşmeye götürmesi temennisinde bulunan Bilgin, “Bu bütünleşmenin sosyal ve ekonomik şartlarda sorunları çözerek daha ileri bir anlaşmayla neticelenmesi hepimizin idealidir” diye konuştu.

MEMUR MAAŞI ERİYOR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu görevlilerinin maaşlarında yüzde 24.29, dolar kurunda yüzde 46.05, euro kurunda yüzde 54.50, altın fiyatında yüzde 71.33 oranında artış gerçekleşti. Sözün özü enflasyon karşısında eriyen maaş ve ücretler döviz ve altın karşısında kelimenin tam anlamıyla kuşa döndü” ifadelerini kullandı. Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci de, “Memur maaşı kutuplardaki buzullardan daha hızlı eriyor. Sonradan ödenen enflasyon farkı ise erimeyi durdurmak yerine geçici bir çözüm oluyor. Maaşların döviz kuru karşısındaki durumu ortadadır. 2019 yılında 706,7 dolar olan ortalama memur maaşı an itibarı ile 656 dolara düştü; memur maaşı aylık 51 dolar eridi” diyerek, zam taleplerini yineledi.

Memur-Sen Başkanı Yalçın “Biz teklifimizi açıklarken, Kamu İşveren Heyeti’nin de ilk teklifini görüşmelerin başladığı gün verilmesi yönünde çağrı yapmıştık. Bugün belirlenen görüşme takvimine göre Kamu İşveren Heyeti 12 Ağustos’ta ilk teklifini sunacak. Bizim taleplerimiz net, Kamu İşveren Heyeti’nin 12 Ağustos’a kadar beklemesine gerek yok. Bu tarihten önce teklifini sunabilir ve sunmalıdır da” şeklinde konuştu.

HEDEF TÜRKİYE

Emperyalist yapıların, ekonominin yanı sıra finansal, politik ve askeri müdahalelerle belirli bölgeleri istikrarsızlaştırma çabasında olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti: “İşte Irak ne hale geldi, Suriye ne halde, Libya ne halde, İran’a müdahaleler var. Hedef ülkenin Türkiye olduğu da konuşulan bir konudur. Netice itibarıyla Türkiye küresel saldırı altındadır. Bu saldırıyı yapanlar finansal araçlarının yanında terör örgütlerini kullanmaktadır.”

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