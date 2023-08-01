Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başladı... Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik

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Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla beklediği 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmeleri başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başlayan toplantıya Bakan Vedat Işıkhan da katılacak. Yetkili sendika Memur-Sen 11 hizmet kolunun temsilcisiyle masada olacak.

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"KAMU ÇALIŞANLARINI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesinde konuşma yaptı. Bakan Işıkhan "Eğitim, sağlık, adalet gibi diğer kamusal alanlardaki çalışan sayımızı sürekli artırdık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" dedi.

MEMUR-SEN'DEN YÜZDE 110 ARTIŞ TALEBİ

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirilecek. Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor. Sosyal beklentiler de masada olacak.

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Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Masada memur kesimini temsilen 15 kişilik heyet olacak. Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek. Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

Müzakerelerin yer alacağı toplu sözleşme görüşmelerini başlatıyorum. Müzakerelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel bir haberle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük çabasıyla 2 gün önce birliğimizi pekiştirecek adım atılarak Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu. Tüm kardeş ülkelere hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda ülkemizde eğitimden sağlığa teknolojik yatırımlara, enerjiden sosyal politikalara, sosyal güvenlikten her alanda çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. 85 milyonun tamamı sosyal koruma kapsamına alınmıştır. Bu süreçte hayata geçirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok etkin verimli kararlar alınmasına katkı vermiştir. AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır ülkemizin yapısal sorunlarını çözerek toplumsal barış ve huzuru temsil eden anlayışı benimsedik. En kısa sürede en az maliyetle kamu hizmetlerini sunmak, şeffaf, hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla geliştirdik. Tüm il, ilçe, beldelerinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kamu hizmetlerini dünyanın birçok ülkesinden daha hızlı ve etkin sunmayı başardık.

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Pandemi tüm dünya ile birlikte ülkemizi olumsuz etkilemiştir. Pandemide kamu görevlilerinin çalışma saatlerinde esneklik sağladık. Kısa çalışma ile çalışanları ekonomik anlamda destekledik. Kriz olarak değerlendirilen pandemi dönemi ve sonrasında altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu gördük. Her geçen gün dünyadaki gelişmeleri takip ederek vatandaşların daha mutlu yaşamasını sağlayacak birçok politikayı başarıyla uyguladık. İfade ettiğim tüm başarının arkasında 5 milyona yakın kamu görevlisi bulunmaktadır. Afet durumlarında kamu hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Rabbim hepsinden razı olsun.

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Covid 19 pandemisinden sonra 6-7 Şubat tarihlerinde çok büyük depremler yaşadık. Devletimiz kayıplarımız hariç her şeyin üstesinden gelebilecek güçtedir. Türkiye olarak depremden etkilenen kardeşlerimizi destekledik, hep yanında olduk. Doktor, hemşire, AFAD personelimiz, asker, polis, basın ve medya çalışanlarımız ile gelişmiş birçok ülkenin kolaylıkla altından kalkamayacağı afetin üstesinden gelmeyi başardık. Bu bölgede ekonomiyi yeniden canlandırmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kısa sürede toparlanma sürecine uyum sağladık. Kamu çalışanlarımızla devletin vatandaşa hizmet götüren sizin gibi kardeşlerimizle başardık.

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"KAMU ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Eğitim, sağlık, adalet gibi diğer kamusal alanlardaki çalışan sayımızı sürekli artırdık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Birlikte yönetim anlayışıyla karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık. Kamu sendikacılığında yakaladığımız yüzde 75'lik örgütlenme oranı gelişmiş ülkelerin üstündedir. Bütçe imkanlarını zorlayarak emekçileri koruduk.

AK Parti hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirilen reformlardan biri de ve kamu görevlileri sendikacılığında yapılan yasal reformlar olmuştur. Bugüne kadar kamu görevlileri ve sendikacılığı alanında sonuçlandırılan çalışmalarımız oldu.

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"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINI 22 BİN 17 LİRAYA ÇIKARDIK"

Son dönemde kamu görevlilerimizin aylık ve ücretlerinde aylık katsayı artışı ve enflasyon artışı ile yüzde 17,55 artışa ilaveten 8077 liralık refah payı artışı yaptık. 392 lira olan memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkardık. En düşük memur maaşını yüzde 86 oranında, 2023 yılında yüzde 41 artırdık. Refah artışında ciddi pay vermiş bulunuyoruz.

Enflasyonun tahribatına karşı çalışanlarımızı koruduk ve onları enflasyona ezdirmedik. Maaş artışlarını toplu sözleşme hükümlerine göre yapmadık. 6. dönem toplu sözleşme süresince enflasyon farkına ilaveten refah farkı verilerek çalışanları enflasyona karşı korumayı sürdürdük.

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Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek ve tarihin milletimize gösterdiği ufuklara yatırım yaparak inşallah bu yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz. Toplu sözleşme müzakereleri boyunca komisyonlarda çalışacak kamu kurum ve sendika görevlilerine şimdiden teşekkür ediyorum.