Memurlar yüzde 21 zam istedi

Kamu işçilerinin ardından memur sendikaları da zam tekliflerini sundu. Memur-Sen ve Kamu-Sen’in üzerinde uzlaştığı teklife göre, 600 liralık seyyanen zammın üstüne 2021 yılı için yüzde 21 artış yapılması isteniyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin taleplerini dün düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Türkiye Kamu-Sen ve KESK’e, görüşmelerde birlikte hareket etme çağrısında bulunduklarını anımsatan Yalçın, “Davetimize olumlu cevap veren Kamu-Sen ile birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdik. Bu nedenle tekliflerimizi ortaklaştıran teknik ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi. 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerini anımsatan Yalçın bu görüşmelerin Hakem Kurulu kararıyla sonuçlandığını belirtti.

6 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR



Yalçın, “Mutabakatsız geçen 18 ayda, enflasyon, dolar, altın ve diğer parametrelerin yukarı yönlü, alım gücünün ve satın alma paritelerinin aşağı yönlü seyir izlediği bir süreci yaşadık” diye konuştu.

Yapılacak sözleşmenin 4 milyonu aşkın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: “Kamu görevlilerinin maaş ve aylıklarının 2022 yılında yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17 olmak üzere iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını, kamu görevlilerine ayrıca toplam yüzde 6 refah payı verilmesini, mutabakat sağlanamayan 5. dönem toplu sözleşmeden kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için de 600 lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz.”

TÜM KAMU GÖREVLİLERİNE 3600 EK GÖSTERGE, BAYRAM İKRAMİYESİ

Zaman kaybı olmaması için hükümetin de ilk teklifini 2 Ağustos’ta yapmasını istediklerini belirten Yalçın, diğer talepleri de şöyle sıraladı: “Kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge rakamı artmalı. Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli, vekil, ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, fahri ve benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilmeli. Bayramda ayrım yapılmamalı, kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmeli. Vergi gelir kaybı üretmemeli, gelir vergisinde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödenmeli. KİT’lerde yüzde 15’e kadar ücret tavanı düzenleme yetkisi verilmeli. KİT’lerde temel ücret gruplarından 1. grupta olanların tavanı yüzde 15, 2. grupta olanların yüzde 10, 3. grupta olanların yüzde 5 puan ilave artırılmasını istiyoruz. Derece yükselmesinde sınırlama sona ermeli, kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilmeli. Doğum, ölüm, evlenme yardımı ödenekleri artırılmalı. Giyecek ve yemek yardımı ödenekleri artırılmalı, kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılmalı. 2022 yılı için 500 lira, 2023 yılı için 650 lira tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli. COVID-19 nedeniyle oluşan zararlar giderilmeli ve sağlanan haklar genişletilmeli.”

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