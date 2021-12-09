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Memurlar, vergi dilimlerinde düzenleme istiyor

#Memur#Vergi#Memur-Sen
Memurlar, vergi dilimlerinde düzenleme istiyor

EK protokol için masaya oturmaya hazırlanan memurlar, vergi dilim matrahlarının da yükseltilmesini istiyor. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, “Bir cebimize girenin diğer cebimizden çıkmasını istemiyoruz” dedi.

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Tonbul, yaptığı açıklamada, bütçe görüşmeleri tamamlanmadan vergi dilimi matrahlarının yükseltilmesi gerektiğini belirtirken, “Memur-Sen heyeti olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le yaptığımız görüşme neticesinde önemli kararlar alındı. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ve 3600 başta olmak üzere ek göstergelere ilişkin komisyonlar kurulmasının yanı sıra olağanüstü artış gösteren fiyatlardaki yükselişin maaşlar üzerindeki olumsuz etkisinin telafisi için toplu sözleşmeye ek protokol ile zam yapılması benimsendi” diye konuştu.

VERGİ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ

Kamu görevlileri başta olmak üzere toplumun tamamını direkt veya dolaylı olarak etkileyecek olan taleplerin olumlu karşılık bulmasının önemli olduğunu belirten Tonbul şöyle devam etti: “Ancak biz kamu görevlileri olarak bir cebimize girenin diğer cebimizden çıkmasını istemiyoruz. Ortada ciddi boyutta ekonomik sıkıntı var, bununla birlikte bu durumu telafi etmek isteyen iyi bir niyet de var, bunun toplumdaki yansımasını da olumlu görüyoruz. Ancak alım gücü düşmesine karşın yalnızca sayısal olarak artan maaşların vergi yükü altında ezilmesini istemiyoruz.

Yapılacak zamların vatandaşın derdine derman olabilmesi için Gelir vergisi matrahlarının yeniden değerleme oranı kadar yükseltilmesinin de ortaya koyulan iyi niyetli yaklaşım tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Maaşlara uygulanan Gelir Vergisi’nde yüzde 15’lik dilimin matrahı 2002 yılından bu yana yeniden değerleme oranı kadar artırılmış olsaydı, bugün 24 bin TL yerine 59 bin 500 TL olacaktı. Enflasyonun hane bütçelerindeki yıkıcı etkisini hafifletmek isteyen tavrın, vergi yükü altında ezilen maaşlardaki etkisini de hafifletmesini bekliyoruz.”

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#Memur#Vergi#Memur-Sen

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