Memurla pazarlıkta uzlaşma sağlandı

Son dakikada bir sürpriz olmazsa, bugün 14. 30 itibariyle anlaşmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor. 3600 ek gösterge, sözleşmeliler, aile yardımı, 4C’lilere ek ödeme anlaşılan başlıklar arasında bulunuyor.

YÜZDE 19’LARA YAKLAŞTI

Edinilen bilgilere göre, toplu sözleşme görüşmeleri gece geç saatlere kadar sürdü. Bilgi veren yetkililer de, ek ödeme ve diğer ödemelerle birlikte alınan zammın yüzde 19’lara yaklaştığını belirtirken, “Seyyanen zam değil, oransal zamlar üzerinden görüşmeler sürdü. Yüzde 95 oranında anlaşma tamam... Yine de son dakikaya kadar beklemek gerekir” görüşünü dile getirdi. Masada anlaşılan konuların başında 3600 ek gösterge geldi. Buna göre gelecek yıl içinde bu konuda çalışma yapılacak ve hayata geçirilecek. Benzer bir şekilde sözleşmelilerle ilgili çalışmaların da gelecek yıl içinde tamamlanması konusunda mutabakata varıldı. Aile yardımlarındaki iyileştirmede de bir orta nokta bulunduğu ifade edilirken, 4C’lilere ek ödemeler konusunda da sonuç alındığı kaydediliyor. 4C’lilere yapılacak ek ödemenin 260 TL seviyesinde olacağı belirtiliyor.

GECE 12.00’DE BİTTİ

Memurlarla ilgili toplu sözleşme görüşmeleri yasa gereği dün gece 24.00’de bitti. Ağustos ayı başında başlayan görüşmelerde bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak teklif getirdi ve taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talep etti. Hükümetin ilk teklifi ise 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları oldu. 12 Ağustos’ta açıklanan hükümet teklifinin ardından da sendikalarla Çalışma Bakanlığı arasında müzakere süreci devam etti.

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