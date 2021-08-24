Memura %5+7’lik zam

Toplam 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisi için yapılan müzakereler, yasal olarak önceki gece 24.00’te sona erdi. Açıklamanın ise dün 14.30’da yapılacağı belirtilirken, daha sonra 15.00 olarak revize edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gecikmenin nedenini “Sendikalarla uzlaşmak, toplu pazarlık yapmak kolay değil. Prosedür fazla, bazı konular tamamlanamadı” sözleriyle açıkladı. Bakan Bilgin büyük ölçüde uzlaşmaya varıldığını belirtirken, Türkiye ekonomisinin artık 200 milyar dolarlık ihracat yapma gücüne kavuştuğunu belirtti. Buna karşın enflasyon denilen bir olayın da bulunduğunu vurgulayan Bilgin, enflasyonun yaşanan olayların bir bedeli olarak düşünülebileceğini belirtti.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

Enflasyonun olumsuzluklarına karşı da hareket geçtiklerini vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti: “Verdiğimiz ikinci teklif, 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon farkı. Yüzde 12 lik artış. Enflasyon beklentisi ise gelecek yıl yüzde 9. 2023 yılı içinse ilk yarı yüzde 8 artı enflasyon farkı. 2023 için verilmemiş bir oranda yüzde 8’lik bir farkı önerdiğimizi ifade etmek isterim. İkinci yarı için de yüzde 6 artı enflasyon farkı. Memur-Sen’in seyyanen zam talebini karşılama konusunda ise uzlaştığımız rakamlardan sonra, sosyal bir uzlaşmadan ziyade ekonomik bir soruna dönüşmemesi için başka bir öneride bulunduk. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira olarak önerdik.”









Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da, bakanlık çıkışında yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerle ilgili çalışmaların gelecek yıl tamamlanacağını belirtti. Yalçın, “İfade edilen rakam yüzde 26’ya tekabül ediyor. Toplu sözleşme ikramiyesinden gelen iki puan aylık iyileştirmeyle birlikte en düşük devlet memuru maaşında yüzde 28’lik bir iyileştirme anlamına gelmektedir bu. Hizmet kolu sözleşmelerinde de çok ciddi kazanımlar var” dedi. Sözleşmeyle ilgili süreçlerin zaman kısıtı nedeniyle tamamlanmadığını söyleyen Yalçın, “iki taraf da iyi niyetli olmasına karşın, tamamını tek parça olarak yapma imkanı olmuyor” diye konuştu.

KESK ise anlaşmayı kabul etmediğini duyurdu. KESK’in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12’lik bir artış. 2023’ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak” dedi. Kabul etmiyoruz” denildi. Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci de “Refah payı ve seyyanen zam içermeyen toplu sözleşmeyi yetersiz buluyoruz” açıklamasında bulundu.

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