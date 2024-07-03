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Memur ve memur emeklisinin 15 günlük farkları ne zaman yatacak?

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#Memur#Memur Emeklisi#Maaş
Memur ve memur emeklisinin 15 günlük farkları ne zaman yatacak
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 12:09

Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 19.31 oranında zammı hak etti. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor.

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Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.

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MAAŞLA BİRLİKTE YATABİLİR

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Temmuz'da gerçekleşebilir. Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.

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#Memur#Memur Emeklisi#Maaş

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