Memur ve memur emeklilerinin zam oranı açıklandı

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Bugün beşinci ve son toplantısını yapan Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirdi.

memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.

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HÜKÜMETİN ZAM ORANI DEĞİŞMEDİ

Kamu işveren tarafının açıkladığı son zam oranını Hakem Kurulu da aynen kabul etti.