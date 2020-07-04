Memur ve emekliye yüzde 5.75 zam

Haziran ayına ilişkin enflasyonun belli olmasıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ Kur emeklilerine yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı 4 bin liradan 4 bin 230 liraya yükselecek.

ÖĞRETMEN MAAŞI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün haziran ayına ilişkin TÜFE’yi yüzde 1.13 olarak açıkladı. Memurlara bu yılın ilk yarısı için yüzde 4 zam verilmişti. Toplu sözleşme çerçevesinde memurlara enflasyon farkı veriliyor. Yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 5.75 çıktığı için yüzde 1.75 fark alacaklar. Bu durumda eşi çalışmayan iki çocuklu bir memurun maaşı 230 lira zamlanarak 4 bin 230 lira olacak. En düşük emekli memur aylığı temmuz ayında 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya yükselecek. Derecesi 1/4 olan bir öğretmenin maaşı 5 bin 328 liradan 5 bin 634 liraya çıkacak. Derecesi 8/1 olan bir polis memurunun maaşı da 6 bin 41 liradan 6 bin 388 liraya yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR

En düşük SSK emeklisinin maaşı 2 bin 111 liradan 2 bin 232 liraya, Bağ Kur emeklisinin maaşı da 1.890 liradan 1.999 liraya çıkacak.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK? Not: Aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edilmiştir. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

