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Memur ve emekliye ek zam hazırlığı

#Memur#Emeklilik#Asgari Ücret
Memur ve emekliye ek zam hazırlığı

Memur ve memur emeklilerine ilave zam için müzakere başlatılmasına karar verildi. Memur-Sen heyetiyle yapılan görüşme sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son toplu sözleşmeyle, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile 35 arasında değişen artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı anımsatıldı.

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Ancak son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak, bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır” denildi.

ASGARİ ÜCRETTEN SONRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le görüşen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da ek protokol konusunda mutabakat sağladıklarını belirtti.

Yalçın, “Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde bir ek protokol yapma konusunda da bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla bunun üzerine bir an önce asgari ücret tartışmasından sonra kamu görevlilerine bir ek protokolle, alım gücü düşüklüğünü gidermeye yönelik bir çalışma için bakanlıkta bir araya gelmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Kamu görevlilerinin maaşlarına ilişkin düzenleme konusunda somut bir rakamın gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Yalçın, “Beraber bir araya gelip çalışıldığında konuşulabilecek. Bunun alternatiflerini de biz kamuoyu önünde de paylaştık ama bunu komisyon olarak bir araya gelip taraflar olarak belirleyeceğiz” dedi. Prensip olarak bakanlıkla anlaştıklarını belirten Yalçın, memur maaşlarına yapılacak ek protokol düzenlemesinin 15 Ocak’ta hesaplara yatacak maaş zamlarından önce sonuçlandırmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi. Yalçın, 3600 ek gösterge komisyonunun da asgari ücretin belirlenmesinin ardından çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.

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#Memur#Emeklilik#Asgari Ücret

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