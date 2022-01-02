Memur ve emekliler enflasyon verisi bekliyor! Maaşlara ne kadar yansıyacak?

Haberin Devamı

Memur ve memur emeklisi 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Gözler 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi.

Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından zammın çerçevesi netleşecek. Memurlara daha önce toplu sözleşmeden elde ettikleri yüzde 5 zam vardı. Üzerine enflasyon farkı eklenecek. Eklenecek enflasyon farkı da pazartesi günü açıklanacak.

Memur-Sen daha önce kur artışları nedeniyle alım gücünün azaldığı söyleyip ek zam talep etmişti. Bunun ardından görüşmeler yapılacağı belirtilmişti. Cumhurbaşkanıyla da bu konuda bir araya gelinmiş ve daha sonra aralık ayı enflasyonu işaret edilmişti. Enflasyon rakamının açıklanmasının ardından ek zam konusunun da netleştirilmesi bekleniyor.

Gözden Kaçmasın Flurona alarmı... İsrail ilk vakayı açıkladı Haberi Görüntüle

Pazartesi günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında memur maaşları için ek protokol de gündemde. Toplantıda Çalışma Bakanı tarafından kabine üyelerine bilgilendirme yapılması ve ek protokol için net bir çerçevenin çizilmesi bekleniyor. Eğer bir ek zam gelirse de ocak ayı maaşlarına bunun yansıtılacak. Yani 15 Ocak'a kadar memur ek zammı netleştirilecek.

Kabinede, ayrıca emekli maaşlarına ilişkin zamların da ele alınacağı belirtiliyor.