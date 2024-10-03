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Memur ve emekliler dikkat! Zam için üçüncü veri açıklandı

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#Memur#Emekli#Maaş
Memur ve emekliler dikkat Zam için üçüncü veri açıklandı
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 10:03

Eylül ayı enflasyon rakamları memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı için belirleyici oluyor. İşte zammı belirleyecek üçüncü veri açıklandı.

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Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın dokuzuncu enflasyon verisi açıklandı.

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. 

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(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

MEMURUN ALDIĞI ZAM ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ

Memur ve memur emeklileri 2024'ün 2. altı ayı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı almıştı. 3 aylık kümülatif enflasyon toplamı yüzde 8.90 oldu. Böylece memur ve memur emeklisinin toplu sözleşmeden aldığı zam 3 ayda neredeyse erimiş oldu.

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#Memur#Emekli#Maaş

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