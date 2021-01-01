Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Maaş zammı için kritik tarih

Memur ve emekli maaş zammı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı 4 Ocak’ta aralık ayı enflasyon oranın açıklanmasının ardından belli olacak. Maaşlara aralık ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasının ardından son 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre emeklilere, memurlara ve memur emeklisine yapılacak zam oranı belli oldu. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olarak açıklandı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı 4 Ocak’ta aralık ayı enflasyon oranın açıklanmasının ardından belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni Asır yazarı Faruk Erdem'in konuyla ilgili yazısı şu şekilde:

Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı 4 Ocak'ta kesinleşecek. Ama elimizde önümle ipuçları var. Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler bu oranda zam almış olacak. Ancak açıklamalara baktığımızda enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.

Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Yani Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.

Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.