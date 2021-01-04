Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 memur ve emekli maaşı zammı açıklandı

Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Emekliler, Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Emekliler, Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak.



Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

MEMURLARA ZAMLI MAAŞ ÖDEMELERİ 15 OCAK'TA

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL OCAK AYINDA MEMURLARA YÜZDE 5,5 ZAM YAPILMIŞTI.

Geçtiğimiz yılının ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıkmıştı. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları 2019 yılının son 6 aylık enflasyonu oranında artmıştı. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyordu.