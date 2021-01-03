Memur ve emekli (Bağkur- SSK) zammı ne zaman belli olacak? Gözler enflasyon oranında

Asgari ücret zammı ardından gözler memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni yılda zam oranının ne olacağı sorularına yanıt arıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri ocak maaşını zamlı alacak. Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.



Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yeni yılın ilk ayında yüzde 3'lük enflasyon farkı zammı yapılacağı ortaya çıkmıştı.

6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Milyonlarca memur ve emekli yarın saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarına odaklandı. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte temmuz ayından bu yana 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. Enflasyon oranıyla birlikte emekli ve memurların yeni maaşları da netleşecek.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?



Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarının yanı sıra enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

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