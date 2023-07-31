Memur-Sen'den Bakan Şimşek'e ziyaret

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Toplu sözleşme sürecinin başlamasına saatler kala gerçekleştirilen ziyarette Bakan Şimşek'e kamu görevlilerinin beklentileri ve Memur-Sen’in teklifi iletildi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan'ın da hazır bulunduğu ziyaretin ardından açıklama yapan Genel Başkan Ali Yalçın, "Rasyonel bir bakışla hazırladığımız 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin 6 milyonu aşan memur ve memur emeklisi için önemini Bakan Şimşek’e ilettik" dedi.



Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Yalçın, "Kamu personel sisteminde yaşanan sorunlar, emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan ilave seyyanen ödeme ile ücret skalasında, gelir dağılımında ve vergi sisteminde adaleti sağlayacak diğer toplu sözleşme tekliflerimizi de gündeme getirdik. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin kamu görevlilerinin emeğini ve alın terini önceleyecek, beklentilerini hayata geçirecek şekilde tamamlanması ve Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.