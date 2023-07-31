×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Memur-Sen'den Bakan Şimşek'e ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Memur-Sen#Mehmet Şimşek#Toplu Sözleşme
Memur-Senden Bakan Şimşeke ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 22:41

Memur-Sen heyeti, milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren ve 1 Ağustos'ta başlayacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

Haberin Devamı

Toplu sözleşme sürecinin başlamasına saatler kala gerçekleştirilen ziyarette Bakan Şimşek'e kamu görevlilerinin beklentileri ve Memur-Sen’in teklifi iletildi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan'ın da hazır bulunduğu ziyaretin ardından açıklama yapan Genel Başkan Ali Yalçın, "Rasyonel bir bakışla hazırladığımız 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin 6 milyonu aşan memur ve memur emeklisi için önemini Bakan Şimşek’e ilettik" dedi.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Yalçın, "Kamu personel sisteminde yaşanan sorunlar, emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan ilave seyyanen ödeme ile ücret skalasında, gelir dağılımında ve vergi sisteminde adaleti sağlayacak diğer toplu sözleşme tekliflerimizi de gündeme getirdik. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin kamu görevlilerinin emeğini ve alın terini önceleyecek, beklentilerini hayata geçirecek şekilde tamamlanması ve Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Memur-Sen#Mehmet Şimşek#Toplu Sözleşme

BAKMADAN GEÇME!