3600 ek göstergede yenilik! Bakan Bilgin açıkladı...

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Memurlara ilişkin olarak ilk müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bakan Bilgin "3600 ek göstergeyi 1. dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlemek gerekir, kanun teklifimiz hazır" ifadesini kullandı.

İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

15 Mayıs'tan itibaren kollarımızı sıvayacağız, önümüzdeki kapatamadığımız dosyaları açıp çözeceğiz. 15 Mayıs'ta tartışma yok, elbette biz olacağız. Büyük Türkiye yolundaki yürüyüşümüz devam edecek.

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Bizim bu yürüyüşümüzü durduracak hiçbir güç yoktur. ABD yeni bir Ortadoğu siyaseti uyguluyor. Şimdi de Cumhuriyeti yıkmayı hedefliyorlar. Sadece bizi mi? İran'ı parçalamayı hedefliyorlar. Irak, Suriye'yi yok etmek istiyorlar. Terör örgütleriyle iş birliği yaparak kendilerine bağlı terör ülkeleri kurmak istiyorlar. PKK, IŞİD'i kullanıyorlar. Türk İstihbaratı yerinde cezalandırdı o alçakları, İslam düşmanları... PKK, Türkiye'ye saldırmak için 500 dolara ABD tarafından maaşa bağlanmışlar.

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"BU SÖMÜRGELEŞTİRME PROJESİDİR"

Neyle karşı karşıya olduğumuzu asla unutmayalım. ABD, PKK, PYD, IŞİD gibi terör örgütleri üzerinden Türkiye'yi etkisiz hale getirmek istiyorlar. Türkiye etkisiz hale gelirse, Suriye'yi İran'ı parçalamak onlar için iş olmaktan çıkacak. Bu mazlum coğrafya imparatorluk gittikten sonra sömürge haline geldi. Bu sömürgeleştirme projesidir. 14 Mayıs'ta cevabını vereceğimiz sorulardan biri bu. 1000 yıldır burada yaşayan halkın yeniden sömürgeleştirilmesine 'hayır' denecek.

3600 EK GÖSTERGEDE YENİ GELİŞME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ek göstergeyi 1. dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlemek gerekir, kanun teklifimiz hazır" dedi.