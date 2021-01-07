Memur olmak isteyenler dikkat! 1403 alım yapılacak... İşte detaylar

Bugün hem İŞKUR'un hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün memur alımında son gün. Ancak memur alımı diğer kurumlarda devam ediyor. Bakanlıklar ve bakanlığa bağlı kurumlar da toplamda 1403 personel alımı gerçekleştirecek.

İşte kurumlar, personel alım ilanları, şartları ve son tarihleri...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacak. Başvurular 31 Ocak tarihine kadar sürecek. 55 personel için ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, uzman yardımcısı alacak. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 90 hizmetli alınacak. Başvurular 25/01/2021 – 29/01/2021 tarihleri arasında yapılacak. Adayların bulundukları İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuru yapması gerekiyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığı 500 yurt yönetim personeli istihdam edecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacak.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 personel alacak. Başvurular 12 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Adayların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve sınava girmeleri gerekiyor.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 63 memur alımı yapacak. Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacak. Başvurular 11 Ocak'ta başlayacak ve 20 Ocak'a kadar sürecek.

ADALET BAKANLIĞI

- Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 10 avukat kadrosuna açıktan atama yapacak. Adaylar başvurularını 11/01/2021 - 25/01/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştirecekler.

- Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 40 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan atama yapılacak. Adaylar başvurularını 04/01/2021-15/01/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştirecek.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9’uncu dereceli kadrolara, 35’i Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 5’i Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapacak. Başvurular 18 Ocak'ta başlayacak ve 29 Ocak'a kadar sürecek ve https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak bizzat gerçekleştirecek.

- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapacak. Başvurular 18.01.2021 Pazartesi günü başlayıp, 05.02.2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecek.

ADLİ TIP KURUMU

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 2 Kimyager (İstanbul) ile 1 Biyolog (İzmir) kadrosu için yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapacak. Başvurular 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

FIRAT KALKINMA AJANSI

Fırat Kalkınma Ajansı, 4 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 18 Ocak 2021 tarihinden başlayarak 15 Şubat 2021 tarihi saat 23:59' a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacak.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

KOSGEB tarafından Dünya Bankası kredisi ile “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi” uygulanacak. Bunun için 2 mali yönetim danışmanı, 1 izleme ve değerlendirme danışmanı ve 1 de çevresel ve sosyal danışman alacak. Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği özgeçmişlerin en geç 11/01/2021 tarihinde saat 17:00’a (yerel saat) kadar www.kosgeb.gov.tr adresinde belirtilen adrese e-posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekiyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

- Jandarma Genel Komutanlığı 9 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayarak, 15 Ocak 2021 tarihinde saat:17.00'de sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı

vasıtasıyla yapılacak.

- Jandarma Genel Komutanlığı 32 memur alacak. Başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayarak, 15 Ocak 2021 tarihinde saat:17.00'de sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfası (www.csb.gov.tr ve/veya https://personeldb.csb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

TÜBİTAK

- TÜBİTAK 90 adet proje personeli (aday araştırmacı) alacak. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

- TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine 23 Ar-Ge personeli alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak olarak belirlendi. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

* Listeye belediye ve üniversite ilanları dahil değildir.