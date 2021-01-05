Memur maaşı hesaplama tablosu.. 15 Ocak'ta alınıyor.. İşte 2021 memur maaş zammı hesaplaması
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte görevdeki memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi.
Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.
Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı.
15 OCAK'TA ALINIYOR
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.
1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Ocak zamları yer alıyor.
|UNVANLAR
|DERECE
|NET GÖREV AYLIĞI
|Genel Müdür
|1/4
|14.917 TL
|Şube Müdürü
|1/4
|7862 TL
|Memur (Üni. Mezunu)
|9/1
|4866 TL
|Öğretmen
|1/4
|6074 TL
|Kaymakam
|1/4
|13671 TL
|Başkomiser
|3/1
|7858 TL
|Polis memur
|8/1
|6883 TL
|Uzman Doktor
|1/4
|9337 TL
|Hemşire
|5/1
|5893 TL
|Mühendis
|1/4
|8025 TL
|Teknisyen
|11/1
|5063 TL
|Profesör
|1/4
|12881 TL
|Araştırma Görevlisi
|7/1
|7621 TL
|Vaiz
|1/4
|6311 TL
|Avukat
|1/4
|7663 TL
Tablodaki maaşlara aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları dahil edilmedi.
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