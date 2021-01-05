Memur maaşı hesaplama tablosu.. 15 Ocak'ta alınıyor.. İşte 2021 memur maaş zammı hesaplaması

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.

Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı.

İşte zamlı emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesapladık

15 OCAK'TA ALINIYOR

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

Aralık ayı enflasyonu açıklandı

1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Ocak zamları yer alıyor.

UNVANLAR DERECE NET GÖREV AYLIĞI Genel Müdür 1/4 14.917 TL Şube Müdürü 1/4 7862 TL Memur (Üni. Mezunu) 9/1 4866 TL Öğretmen 1/4 6074 TL Kaymakam 1/4 13671 TL Başkomiser 3/1 7858 TL Polis memur 8/1 6883 TL Uzman Doktor 1/4 9337 TL Hemşire 5/1 5893 TL Mühendis 1/4 8025 TL Teknisyen 11/1 5063 TL Profesör 1/4 12881 TL Araştırma Görevlisi 7/1 7621 TL Vaiz 1/4 6311 TL Avukat 1/4 7663 TL

Tablodaki maaşlara aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları dahil edilmedi.

















