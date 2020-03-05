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Ekonomi
Haber Giriş: 05.03.2020 - 17:01,Son Güncelleme:/

Memur maaş katsayısı 2020 ne kadar oldu?

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Memur maaş katsayısı 2020 ne kadar oldu?
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Memur maaş katsayısı son günlerde çeşitli sebeplerle araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Her yıl başında belirlenen memur maaş katsayısı, bazı hesaplamalarda da kullanılabiliyor. Peki, 2020 memur maaş katsayısı ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Memur maaş katsayısı kapsamında açıklanan enflasyon rakamları sonrasında memur ve memur emeklilerine yansıtılacak 5,5 oranındaki zamma göre 01/01/2020-01/07/2020 döneminde geçerli olmak üzere şu şekilde belirlendi;

* Aylık katsayısı (0,146074),

* Memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,286446),

* İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,046325) olarak belirlenecektir.

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