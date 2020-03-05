Memur maaş katsayısı 2020 ne kadar oldu?

Memur maaş katsayısı kapsamında açıklanan enflasyon rakamları sonrasında memur ve memur emeklilerine yansıtılacak 5,5 oranındaki zamma göre 01/01/2020-01/07/2020 döneminde geçerli olmak üzere şu şekilde belirlendi;



* Aylık katsayısı (0,146074),



* Memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,286446),



* İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,046325) olarak belirlenecektir.



