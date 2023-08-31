Memur emeklilerinin alacakları zam belli oldu... İşte yeni maaşlar

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur ve memur emeklilerinin 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Hakem Kurulu'nun verdiği karara göre zam oranları 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı içinse yüzde 10 oldu.



Bu rakamların üzerine enflasyon farkları da eklenerek Ocak 2024 tarihinde yeni maaşlar belirlenmiş olacak.

Gözden Kaçmasın Görevdeki memurların maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladık Haberi Görüntüle

Memur emeklilerinin maaşlarını Ocak 2024'te alacakları yüzde 15'lik toplu sözleşme farkıyla hesaplandı. Buna göre en düşük memur emeklisi maaşı 11 bin 802 lira oldu. Bu rakamın içinde enflasyon farkları bulunmamakta ve sadece yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı eklenmiştir.



İŞTE MEMUR EMEKLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜZDE 15'LİK OCAK 2024 ZAMLI MAAŞLARI