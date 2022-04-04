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Memur emekli zammı ne kadar olacak? 2022 Memur ve emekli temmuz maaş zammı için geri sayım

#Memur Zammı #Emekli Zammı#Memur Temmuz Zammı
Memur emekli zammı ne kadar olacak 2022 Memur ve emekli temmuz maaş zammı için geri sayım

Memur ve emekli maaşına her sene enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Yılda iki defa zam alan memur ve emekliler heyecanla temmuz zammını beklemeye başladılar. Maaşlara en son ocak ayında zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu. Peki, memur emekli temmuz zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

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Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Konu ile ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından yapıldı. Akbaşoğlu açıklamasında, 'Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak' dedi.

 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

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SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.

Memur emekli zammı ne kadar olacak 2022 Memur ve emekli temmuz maaş zammı için geri sayım

 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

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#Memur Zammı #Emekli Zammı#Memur Temmuz Zammı

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