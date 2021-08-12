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Melikgazi Belediyesi tarafından 26 adet taşınmazın satışı yapılacak
Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait 26 adet taşınmaz 24 Ağustos 2021 tarihinde açık teklif usulüyle satışa çıkacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve taşınmazlar ile ilgili bilgiler Plan ve Proje Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
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