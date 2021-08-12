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HaberlerEkonomi HaberleriMelikgazi Belediyesi tarafından 26 adet taşınmazın satışı yapılacak
GeriEkonomi Melikgazi Belediyesi tarafından 26 adet taşınmazın satışı yapılacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 12.08.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Melikgazi Belediyesi tarafından 26 adet taşınmazın satışı yapılacak

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Melikgazi Belediyesi tarafından 26 adet taşınmazın satışı yapılacak

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait 26 adet taşınmaz 24 Ağustos 2021 tarihinde açık teklif usulüyle satışa çıkacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve taşınmazlar ile ilgili bilgiler Plan ve Proje Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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