Melikgazi Belediyesi tarafından 26 adet taşınmazın satışı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve taşınmazlar ile ilgili bilgiler Plan ve Proje Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

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