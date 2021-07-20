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HaberlerEkonomi HaberleriMelikgazi Belediye Başkanlığı’na ait 33 adet konut satılacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 20.07.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Melikgazi Belediye Başkanlığı’na ait 33 adet konut satılacak

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Melikgazi Belediye Başkanlığı’na ait 33 adet konut satılacak

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait 33 taşınmaz 03 Ağustos 2021 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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