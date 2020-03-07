Melik: Hepimizin hayaline hızlı ulaşabiliriz

Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonunun önemli parçalarından biri olarak gördüğü çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejisi çerçevesinde başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalarını artırıyor.

Eşitsizliğin küreselleşmenin en temel sorunlarından biri olduğunu ve bundan en fazla etkilenenlerin de kadınlar olduğunu vurgulayan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik “Bugün küresel ekonomik sistem, kadınlar ve erkekler arasında derin eşitsizlikler yaratmış durumda. Toplumun yarısını oluşturan kadınları üretim sürecinin dışında bırakarak, sınırlar ve bariyerler koyarak daha iyi bir geleceğe ulaşamayız. Birleşmiş Milletler’in yaptığı bir araştırmada; kadınların istihdam seviyesi, iyi bir örnek olan İsveç seviyesine çıkarıldığında; OECD ülkelerinin gayrisafi hasılasının 6 trilyon dolar daha artırılabileceği ifade ediliyor. OECD’in yaptığı açıklamalara göre ise küresel sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için 2030'a kadar 6,3 trilyon dolar yatırım gerektiğini düşündüğümüzde; bu rakam çok daha anlamlı ve çarpıcı hale geliyor. Eğer gerekli adımları atarsak, bu yoldaki en büyük gücümüz, yaratacakları trilyonlarca dolarlık ekonomi ile kadınlar olacak. Hele ki kadınlar teknoloji ve katma değer odaklı işlere yönlendilirir ve bu alanlarda desteklenirse hepimizin hayali olan herkes için eşit ve daha iyi bir geleceğe çok daha hızlı ulaşabiliriz” dedi.

Zorlu Grubu’nda “Herkes için Eşit Bi'Hayat” diyerek hazırladıkları stratejik yol haritasıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik birçok çalışmaya imza attıklarını dile getiren Selen Zorlu Melik; “Kapsayıcı ve çeşitlilikten beslenen daha iyi bir gelecek hayaline; hayatın her alanında eşitliği sağlayacak bir toplum olarak ulaşabiliriz. 8 Mart’ın özel bir gün gibi kutlanmasına gerek kalmayan, kadınların her alanda eşit bir hayata ulaştığı bir dünya hayali için öel sektör, kamu ve sivil toplum olarak hep birlikte çalışmalıyız” dedi.