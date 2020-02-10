Meksika’dan milyar dolarlık davet

Meksika’da Türk günü düzenlenerek, 32 bölgeden Meksikalı ithalatçılar, Türk iş insanlarıyla buluşturulacak. Nisan ayında Meksico City’de de Türk İhraç Ürünleri Fuarı açılarak tarım, petrol, plastik, kauçuk, tekstil-konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv, deniz taşıtları, mobilya sektörlerinde ihracat bağlantıları kurulmaya çalışılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında 2019’da 2.6 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın en büyük 11. ekonomisi ve 420 milyar dolarlık ithalatıyla en büyük 13. ithalatçısı olan Meksikalı Bakan ile Davos’ta yaptığı görüşmeyi anlattı. Pekcan, Meksika ile AB arasında serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanmasından sonra bu ülkeden Türkiye’ye zaman zaman trafik sapması yapılarak gümrüksüz mal sokulmaya çalışıldığını belirtti. Türkiye’nin bunun üzerine menşei sorgulaması yaptığını söyleyen Pekcan, Meksika Ekonomi Bakanı Graciela Marquez’e iki ülkenin de hassas olduğu ürünlerin dikkate alınacağı bir STA yapma önerisinde bulunduğunu kaydetti. Meksika’nin, Türkiye’nin hedef ülkeleri arasında yer aldığını anımsatan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



FUAR HAZIRLIĞI



“Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı 668 milyon, ithalatı ise 743 milyon dolar. Bakan Marquez’e, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı olduğundan bahsedince bana Meksika’da bir Türk Günü organize etmeyi önerdi. Meksika’nın 32 ayrı bölgesinden alıcılarla Türk iş insanlarını bir araya getirmeyi planladık. Ayrıca Türkiye-Meksika Karma Ekonomik Komisyon toplantısı yapmayı da kararlaştırdık. Öte yandan, Nisan ayında Meksixo City’de Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenmesi için hazırlık yapıyoruz. Bu ülkeye tarım, petrol, plastik, kauçuk, tekstil-konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv, deniz taşıtları, mobilya sektörlerinde ihracat potansiyeli bulunuyor.”