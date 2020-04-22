Meksika faiz indirdi

Bankadan yapılan açıklamada, finansal piyasaların düzenli işlemesi, kredi kanallarının güçlendirilmesi ve finansal sistem için likidite sağlanması amacıyla ilave önlemler alındığı duyuruldu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin küresel ekonomik faaliyeti önemli ölçüde etkilediğine işaret edilen açıklamada, bu durumun ekonomik beklentilerde önemli revizyonlar yapılmasına neden olduğu ifade edildi.



Enflasyon, ekonomik faaliyet ve finansal piyasalara yönelik Kovid-19 kaynaklı riskler göz önüne alındığında, para politikası ve genel olarak ekonomi için büyük zorlukların ortaya çıktığı aktarıldı.



Açıklamada, bankanın yönetim kurulunun oy birliğiyle gecelik faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 6 seviyesine indirme kararı aldığı kaydedildi.

Salgınının etkilerinin boyutu ve ne kadar süreceğinin belirsiz olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, ülke ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yüzde 5'ten fazla daralma beklendiği bildirildi.