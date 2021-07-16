Mehmetçik Vakfı kurban bağışlarını kabul ediyor

21 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Vekâleten Kurban Bağış kabulüne başlayan Mehmetçik Vakfı, bir hisse bedelini 1.355 TL, 160 dolar ve 130 Euro olarak belirledi.

KONSERVE KAVURMA

Buna göre vekâleten kurban bağışı faaliyetleri kapsamında kesilen kurbanlıkların etlerinin bir bölümü kesim bölgelerinde bulunan şehit yakınları, gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine kurban eti olarak, bir bölümü de şehit yakınları, gazi ve engelli Mehmetçik aileleri ile kurban bağışçılarına, üretimin tamamlanmasını müteakip kurban etlerinden yapılan konserve kavurma şeklinde dağıtılacak. TSK Mehmetçik Vakfının en önemli gelir kaynaklarından olan vekâleten kurban bağışlarıyla elde edilen gelir, yardım planı dâhilinde şehit, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacak.

DÜZENLİ YARDIM

TSK Mehmetçik Vakfı kurulduğu tarihten bu yana geçen 39 yıl içerisinde ise, 53 bin 603 kişiye toplam 1 milyar 208 milyon 126 bin 618 lira yardım yaptı. Vakıf aylık ortalama 16 milyon lira yardımda bulunduğunu açıkladı. Buna göre, askerlik hizmeti esnasında şehit olan veya vefat eden Mehmetçiklerin ailelerine 105 bin TL nakdi yardım yapılırken, gazi/engelli Mehmetçiklere maluliyet derecelerine göre 42 bin ila 84 bin TL arasında maluliyet yardımı yapılmakta. Vakıf aylık olarak ise gazi/engelli Mehmetçiklere 1.500 TL ile 4 bin 200 TL arasında bakım yardımı yaparken, şehit ve gazi Mehmetçik çocuklarına yüksek lisans seviyesi dahil öğrenim durumuna göre 1.000 TL ile 1.500 TL arasında yardımda bulunuyor.

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