Mehmet Şimşek ile ilgili asılsız haberler inceleniyor: SPK’dan istifa soruşturması

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem ve incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

SPK’dan yapılan yazılı açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında yapılan işlemlerin anlık olarak takip edildiğine, gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı denetim mekanizmasının sürekli işlediğine işaret edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

PİYASA DOLANDIRICILIĞI

“Haftanın son işlem gününde sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanı’mız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ‘Piyasa Dolandırıcılığı’ başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir.

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5 YILA KADAR HAPİS

Anılan düzenlemeler uyarınca, ‘sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler’ ile ‘sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı’ hükme bağlanmıştır. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere Kurulumuzca, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan bu maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.”

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Açıklamada, Kurul’dan ve resmi makamlardan gelmeyen ve yatırımcıyı yanıltıcı nitelikte olan sosyal medya haberlerine itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

‘KASITLI BİR YAKLAŞIM’

CNN Türk’te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakan Şimşek’in istifa ettiği iddialarına değindi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili bir soruşturma başlattığını hatırlatan Tunç, “İstifa söylemleri kasıtlı bir yaklaşım. Türkiye ekonomisi eski tek haneli enflasyonun olduğu, halkın alım gücünün artmaya devam ettiği günlere geri dönmesin, ekonomi düzelmesin, sonrasında iktidar, hükümet yıpransın düşüncesiyle yapılan açıklamalar olduğu kanaatindeyim. Bu ülkemize fayda getirecek bir politika değil. Siyasetçilerin de bu konuda sorumlu davranması lazım” ifadelerini kullandı.

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GECE YARISI MESAJI: DOĞRU DEĞİL, İSTİFA ETMEDİM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cuma günü yayılan spekülatif istifa haberlerine ilişkin gece geç saatlerde açıklama yaptı. Uydurma hikâyelerle ekonominin ve piyasaların etkilenmesine asla izin vermeyeceklerini belirten Şimşek, “İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir” ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabı X’ten yapılan açıklamada, ekonomi yönetiminin ekip ruhuyla çalıştığına, aldıkları büyük ve zor sorumluluğun farkında olduklarına vurgu yapan Şimşek, şunları kaydetti:

‘ZOR SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ’

“Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım. İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Aldığımız sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz.

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Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık. Cari açık daraldı, Merkez Bankasının rezervleri iyileşti, KKM’den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

İZİN VERMEYİZ

Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizdir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.

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Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.

Uydurma hikâyelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkaranlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz.

Lütfen aldanmayın.”