Medikalcilerden solunum cihazı seferberliği

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar, solunum cihazı ihtiyacı ve tedarikine ilişkin Hürriyet’e şunları söyledi:

İLK ÖNCE ÜLKEMİZ

“Koronavirüsün tedavisine yönelik tıbbi cihazların yeterli miktarda tedariği konusunda Tıbbi Cihaz Koordinasyon Kurulu olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün (Perşembe) yeni bir kararla bu tür ürünlerin ihracı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlandı. Böyle bir izne veya bu yönde bir yasağa gerek yoktu. Koronavirüsle mücadelenin başladığı ilk günden bu yana tüm üreticiler ‘ilk önce ülkemiz’ diyor.

İHTİYACA GÖRE

Herkes seferber olmuş durumda. Biz bu işin bilincindeyiz. Her gün birkaç kişi bizi arayıp, ne yapabiliriz diye soruyor. Tüm planlamalarımızı Bilim Kurulu’nun öngördüğü ihtiyaçlar doğrultusunda yaptık. Şu anda ventilator, oksijen konsantratörü, hasta başı monitörleri gibi yoğun bakımda kullanılan cihazları üretebiliyoruz.

SAVUNMA İLE İŞBİRLİĞİ

Bu ürünlerimizin korona salgını kapsamında ne şekilde kullanılacakları ve kapasite artırımı ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başta ASELSAN olmak üzere savunma sanayiimizin önde gelen kuruluşlarıyla da işbirliği halindeyiz. Yoğun dalga gelmeden bu tür ekipmanların tedariğinin sağlanması için yoğun bir uğraş veriyoruz.”