Medikalcilerden solunum cihazı seferberliği
Koronavirüsün tedavisine yönelik tıbbi cihaz tedariki konusunda tüm planlamaları Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı ile koordinasyon halinde yaptıklarını belirten üreticiler, solunum cihazı ihracının izne bağlanmasıyla ilgili de; “Bu konuda bir izin ya da yasak gibi kararlara gerek yoktu. Her üretici zaten ‘ilk önce ülkemiz’ diyor” mesajı verdi.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar, solunum cihazı ihtiyacı ve tedarikine ilişkin Hürriyet’e şunları söyledi:
İLK ÖNCE ÜLKEMİZ
“Koronavirüsün tedavisine yönelik tıbbi cihazların yeterli miktarda tedariği konusunda Tıbbi Cihaz Koordinasyon Kurulu olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün (Perşembe) yeni bir kararla bu tür ürünlerin ihracı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlandı. Böyle bir izne veya bu yönde bir yasağa gerek yoktu. Koronavirüsle mücadelenin başladığı ilk günden bu yana tüm üreticiler ‘ilk önce ülkemiz’ diyor.
İHTİYACA GÖRE
Herkes seferber olmuş durumda. Biz bu işin bilincindeyiz. Her gün birkaç kişi bizi arayıp, ne yapabiliriz diye soruyor. Tüm planlamalarımızı Bilim Kurulu’nun öngördüğü ihtiyaçlar doğrultusunda yaptık. Şu anda ventilator, oksijen konsantratörü, hasta başı monitörleri gibi yoğun bakımda kullanılan cihazları üretebiliyoruz.
SAVUNMA İLE İŞBİRLİĞİ
Bu ürünlerimizin korona salgını kapsamında ne şekilde kullanılacakları ve kapasite artırımı ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başta ASELSAN olmak üzere savunma sanayiimizin önde gelen kuruluşlarıyla da işbirliği halindeyiz. Yoğun dalga gelmeden bu tür ekipmanların tedariğinin sağlanması için yoğun bir uğraş veriyoruz.”
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