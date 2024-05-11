MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar’dan tüketici elektroniği pazarı öngörüsü: ‘Büyüme yavaşladı ama pazar 750 milyarı geçer’

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Türkiye pazarındaki talebin Avrupa’ya göre daha canlı ve dinamik kalabildiğinin altını çizen Acar, “565 bin evlilik ve 172 bin boşanma sayısını dikkate aldığımızda, yılda yaklaşık 1.5 milyon insanın sadece yeni ev kurma/ayırma nedenli yeni elektronik ihtiyaçları doğuyor. Bunun yanında, 7 milyonu üniversitede olmak üzere 26 milyon öğrencimiz bulunuyor. Kısacası, Türkiye’de yeni ev ve buna bağlı ürün/hizmet ihtiyacı birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan dahi yüksek. Türkiye’nin cazip demografik ve sosyoekonomik yapısının, modern yaşam tarzının ve pazar eğilimlerinin, önümüzdeki yıllarda tüketici elektroniği pazarındaki büyümeyi destekleyeceğini düşünüyoruz” diyerek talebin nedenlerini sıraladı.

‘KAZANDIĞIMIZI TÜRKİYE’YE YATIRACAĞIZ’

Dün İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısı kapsamında MediaMarkt’ın 2024 yılı stratejisini ve yatırım planlarını açıklayan Hulusi Acar, önceliklerinin Türkiye’de kazandıklarını Türkiye’ye yatırmak olduğunu vurgularken şunları söyledi: “2021 mali yılında 2 bin 941 olan çalışan sayımızı bir sonraki sene 3 bin 227’ye çıkardık. 2023 yılında ise yüzde 13’lük bir artış ile istihdam ettiğimiz kişi sayısı 3 bin 648 oldu. 2024 yılı başından itibaren sadece bu zamana kadar istihdamı yüzde 4 artırdık ve sene sonuna kadar yine yüzde 10 artışla çalışan sayımızı 4 bine çıkarmayı planlıyoruz. 2016 yılında pazar lideri olma hedefimiz doğrultusunda başlattığımız atılımlarımızın neticesinde 2022 yılında organize perakende kanalının liderliğine ulaşmıştık. 2023 yılında da bu liderliğimizi güçlendirerek koruduk ve 2024 yılında da liderliğimizi sürdüreceğiz.”

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ALMANYA’DAN SONRA EN BÜYÜĞÜ TÜRKİYE

-Mediamarkt Türkiye olarak MediaMarktSaturn Perakende Grubu içerisinde sadece 1 sene içerisinde 5’inci sıradan 2’nci sıraya yükseldiklerini söyleyen Acar, “2023 finansal yılı toplamında MSH Grubun Almanya’dan sonra en büyük mağaza satış hacmine sahip ülkesi olduk. Daha önce İspanya, İtalya ve Avusturya’nın ardından 5’inci sıradayken, hızlı mağaza açılışlarımızla fiziksel olarak büyüyerek 2’nci sıraya yükseldik. Mağaza açmaya, diğer kanallara yatırım yapmaya, istihdamı artırmaya devam ederek Türkiye olarak güçlü performansımızı sürdüreceğiz” dedi.