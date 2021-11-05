Meclis’ten ihracata motivasyon paketi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girecek yasayla TİM ve Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ’nin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi geliştirilecek. İhracatı Geliştirme AŞ, ihracatçı birliklerince sermaye katkısı sağlayacak. Bu amaçla şirkete aktarılmak üzere ihraç bedelinin on binde üçüne kadar kesinti yapılacak. İhracatçı birliklerinin yedek akçeleri ile Türkiye Tanıtım Grubu’nun varlıkları da bu şirkete aktarılacak. İhracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek şirkete damga, harç, katma değer vergisi, kurumlar vergisi muafiyeti tanındı. Şiket diğer kamu bankalarına tanınan istisna ve muafiyetlere de sahip oldu.

VERGİ AVANTAJIYLA TEŞVİK

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerdeki işletmelere 30 yıla kadar vergi avantajları sağlanacak. Buradaki işleticilerin elde ettikleri kazançlardan, Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisi alınmayacak. Yasadaki diğer maddelere göre, esnaf odalarındaki seçimlerde adil rekabeti sağlamak amacıyla Esnaf ve Sanatkârlar Yasası değiştirildi. Meslek kuruluşu üyeleri, kayıtlı oldukları meslek kuruluşuyla sınırlı kalmak kaydıyla Ticaret Bakanlığı e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı üzerinden, üyelerin adı soyadı, sicil numarası ile iş yeri adresi bilgilerini görebilecek. Bu kişisel veriler, sadece meslek kuruluşu organlarında görev almak isteyen adayların üyelere ulaşabilmeleri amacıyla kullanılabilecek. Kaçak eşya naklinde kullanılıp el konulan taşıtların satış süreci hızlandırıldı. El koyma kararı bulunmakla birlikte alıkonulmayan taşıtlar, 90 gün içinde sahibince teslim alınmazsa, soruşturma ve dava sonucu beklenmeksizin derhal satılacak. Kaçakçılıkla Mücadele Yasası uyarınca el konulan tütün mamulleri, alkollü içkiler, ilaç, tıbbi malzeme ve elektronik sigara-nargile ürünleri, numune alındıktan sonra imha edilecek.

ÇEKE PANDEMİ ERTELEMESİ

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Çek Yasası’nda daha önce yapılan değişikliğe göre, 31 Aralık 2021’den itibaren çekler, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce muhatap bankaya götürülmesi halinde geçersiz sayılacaktı. Bu düzenlemenin yürürlüğe girme tarihi 31 Aralık 2023’e ertelendi. Erteleme gerekçesinde, “Covid-19 salgını sebebiyle ticari hayatta meydana gelen olumsuzluklar da dikkate alınarak, salgın sonrasında tacirin ödemelerini planlayabilmesine imkan tanınması ve işletmelerin devamlılığı sağlanarak ekonomik büyümeye katkıda bulunulması amaçlarıyla” denildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni yasayla ilgili “Biliyoruz ki ihracata dayalı yüksek katma değerli üretim, daha güçlü bir ekonomi demek. İhracatçılarımızın önünü açmaya, sorunlarını çözmeye devam edeceğiz” dedi.