Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Meclis'te bu hafta EYT mesaisi! Gözler salı gününde

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Ankara#EYT
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 13:15

TBMM Genel Kurulu, bu hafta Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeyi de içeren 4 maddelik kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu 7 Şubat Salı günü, EYT düzenlemesini de içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Teklifin aynı gün yasalaşması, çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması bekleniyor.

EYT düzenlemesinin ardından, devletin tüm alacaklarını kapsayan yapılandırma paketi de Genel Kurula gelecek. Tekliften 14 milyon vatandaşın yararlanması bekleniyor.

Ayrıca Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu da bu hafta bakanlıkların ve kurumların temsilcilerini dinleyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Ankara#EYT

BAKMADAN GEÇME!

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrikada başladı Avrupayı sarıyor Açık ve net, hileyle kazandık

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrika'da başladı Avrupa'yı sarıyor! 'Açık ve net, hileyle kazandık!'

#Futbol
Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPTnin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Muskla el ele vermişlerdi

Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPT'nin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Musk'la el ele vermişlerdi

#Sam Altman
Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiyenin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

#Rota