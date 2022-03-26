Meclis tüketici için birleşti

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Yeni yasa ile tüketicilerden artık taksitli alışverişlerde temerrüte düşülmesi durumunda borcun tamamı istenemeyecek. Ön ödemeli konutlarda, teslimatın sözleşme süresi içinde yapılması zorunlu olacak.

Tüketicilerin devre tatil sözleşmesinden cayma hakkı kolaylaşacak. ‘Yetkili servis’ aldatmacası son bulacak. Hakem heyetlerine başvuru limiti de 30 bin liraya çıkarılarak, tüketicinin daha çok sayıda ürün ve hizmet şikâyeti için başvuru yapması kolaylaşmış olacak.

YENİ YASANIN TÜKETİCİYE GETİRECEĞİ AVANTAJLAR

Taksitle alışverişte temerrüte düşülmesi durumunda tüketiciden kalan borcun tamamı istenemeyecek. Tüketici lehine yapılan düzenlemeyle, satıcı, sözleşmedeki tüm borcun onda birinin ödenmemesi halinde kalan borcu isteyebilecek. Mevcut uygulamada ise kalan borcun onda birini ödeyemeyen tüketiciden borcun tamamı isteniyordu.

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SİGORTAYA ZORLANAMAYACAK

Tüketici kredisi sözleşmelerinden 14 gün içinde cayan ve tamamını erken ödeyerek borcu kapatan tüketicinin bildirim yapmasına gerek olmaksızın, cayma hakkını kullandığı kabul edilecek.

Tüketici kredi sözleşmeleri, yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

Konut finansmanı kuruluşu, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilecek.

EN GEÇ 4 YILDA TESLİM

Ön ödemeli konutların sözleşme süresi içinde teslimi zorunlu olacak. Mevcut uygulamada 36 ay olan bu teslim süresi, inşaat sürelerinin uzayabildiği gerekçesiyle büyük ölçekli konut projeleri için ise bir yıl esnetilerek 48 aya çıkarıldı. Bu süreye uymayanlar konut başına 70 bin lira ceza ödeyecek.

Paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi amacıyla devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk ya da devre tatil satışı yapması yasaklanıyor.

Tüketicinin devre tatil sözleşmesinden cayma hakkını kullanımı da kolaylaştırılıyor.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE ÇEKİDÜZEN

Mobilya gibi özel istek üzerine üretilen mallar hariç, mesafeli satış sözleşmelerinde teslimat süresi 30 günü geçemeyecek. Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin değişiklikle, satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluğu artırılıyor. İnternetten alışverişlerde, tedarik, stok yetersizliği gibi sorunlarda aracı hizmet sağlayıcılar sorumlu olacak.

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Tüketicilerin hakem heyetlerine başvurusu kolaylaştırılırken, hakem heyetlerinin bakacağı uyuşmazlık davalarının üst sınırı da 15 bin 430 liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Böylece, tüketici mağduriyetlerine ilişkin davalarda daha çok sayıda ürün ve hizmet şikâyetinin önü açılmış oldu.

YETKİLİ SERVİS BİLMECESİNE SON

Tüketicilerin, firmaların doğru ve güncel yetkili servis istasyonu bilgilerine ulaşabilmeleri, herhangi bir aldatıcı uygulama nedeniyle mağdur olmamaları için üretici ve ithalatçılara, tüm yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilerini Ticaret Bakanlığı’nca kurulan sisteme kaydetme, özel servis istasyonlarına da servis fişi, tabela ve broşür gibi tanıtımlarında ‘özel servis’ ibaresi kullanma zorunluluğu getirildi.