Meclis LinkedIn’i dinledi

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Reiten’in, önceki gün, Hüseyin Yayman Başkanlığı’nda toplanan komisyona yaptığı sunum, Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı: “Türkiye’de şu anda bir ofisimiz yok. Türkiye’de de bir ofis kurma konusundaki ihtimal üzerinde de çalışmalarımızı devam ettiriyor olacağız. 810 milyon kullanıcısı var. Türkçe de dâhil olmak üzere 26 dilde yayın yapıyor. 2011 yılından bu yana Türkiye’de mevcuduz. Türkiye bizim için gerçekten çok önemli. İngiltere ve Almanya’nın arkasından Türkiye’ye giriş yapmıştık ve Türkiye iş gücü ve genç nüfusuyla Avrupa ülkelerinin çoğundan önde geliyor. 11 milyondan fazla üyesi var. Linkedln, şu anda NETAŞ’la ortaklık oluşturma aşamasında ve bu sayede hem hizmetleri hem de ürünleri ilgili kuruluşlara taşıyor olacağız. NETAŞ’la birlikte, yerel ortaklarımızla birlikte veriyle strateji geliştirme gibi, Türk profesyonellerini yurtdışından tekrar Türkiye’ye çekmek gibi, yetenek ve beceri eksikliklerinin belirlenmesi ve bu eksik becerilerin geliştirilmesi ve ülke çapında yetenek karşılaştırılması yapabilmek gibi hususlarda çok daha kıymet katacağımıza inanıyoruz.

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ZORBALIĞA İZİN YOK

Topluluk politikalarımız çerçevesinde profesyonellik dışı davranışa LinkedIn’de yer yok. Dolayısıyla yanlış bilgilendirme, zorbalık, nefret söylemi ve siyasi anlamda propagandaya izin vermiyoruz. Bunları önlüyoruz. BTK’nın talebi doğrultusunda içeriklerin çıkartılması, erişimin engellenmesine dair kararlar ve benzeri uygulamalara dair raporlar oluşturuyoruz. Sahte hesaplara baktığımız zaman, tüm sosyal platformlarda çok önemli bir istismar vektörü. Bir kullanıcı anonim veya sahte bir hesabın arkasına saklanıp istismara gidebiliyor, yönelebiliyor; o yüzden bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Olabildiğince temiz tutmaya çalışıyoruz platformumuzu, sahte hesapların tespit mekanizmalarına yönelik ciddi bir kaynak ayırıyoruz.”

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un “Ana dilim Kürtçe, Kürtçeyle ilgili yayınınız var mı?” sorusuna da Reiten, şu şekilde cevap verdi: “Kürtçe diliyle alakalı soru güzel bir soru ama kusura bakmayın ne yazık ki cevabı bilmiyorum. Daha sonra bununla ilgili gerekli araştırmamı yapıp Komisyona bilgi verebilirim fakat. Notumuzu aldık.”