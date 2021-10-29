Meclis, kadın istihdamının röntgenini çekti

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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, “Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi” Alt Komisyonu’nu kurdu. Önceki gün komisyonda dinlenen Güler Özdoğan, ülkedeki kadın istihdamına yönelik bir sunum yaptı. Özdoğan’ın sunumu Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı: “2021 yılı Temmuz ayı verisine göre, kadınların şu anda istihdama katılım oranı yüzde 28.9 yani yüzde 29’a yakın, iş gücüne katılım oranı yüzde 34, kayıt dışı çalışma oranı da yüzde 36.8. Elbette ki bu veriler bizim henüz arzu ettiğimiz düzeyde değil. Aslında, kayıt dışı oranlarında da çok güzel bir düşüş var; 2005 yılında yüzde 66’lardan yüzde 36.8’lere kadar bir düşüş. Ülkemizde, baktığımız zaman, 15 yaş üstü kadın nüfus oranı toplamda 31 milyon 623 bin. Bunun iş gücüne katılan oranı 9 milyon 768 bin, istihdamdaki oranı 8 milyonun üzerinde, iş gücüne dâhil olmayan kadın nüfusu ise 21 milyon 855 bin. Ev kadınları olarak ifade ettiğimiz rakam 21 milyon 855 bin, aslında oldukça iyi bir rakam. Ev kadınlarına TÜİK soruyor ‘Neden çalışma hayatına girmiyorsunuz?’ diye. Ev işleriyle meşgul olmak, birinci sırada, yüzde 47.2’lik bir oranla en fazla iş gücüne dâhil olmama nedenleri arasında önümüze çıkmakta.”

Özdoğan, sunumunda Komisyona şu önerilerde de bulundu: “Memurlar için çocuk, mecburi ilköğretim çağına gelinceye kadar ebeveynlerin yarı zamanlı çalışmasına ilişkin olan bir düzenleme yapılabilir. Mesai saatlerinin kreş, okul öncesi eğitim kurumlarıyla giriş ve çıkış saatleriyle uyumlaştıracak şekilde birtakım çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. COVID-19 salgını süresince edinilen deneyimlerden yararlanarak kamuda esnek çalışma ya ilişkin kalıcı düzenlemeler yapılabilir. İşin elverdiği ölçüde, tercihe bağlı olarak iş yerinde ve evden çalışma şeklinde hibrit modellerin uygulanması mümkündür. Doğum sonrası ücretli babalık izni süresinin arttırılmasında fayda var, babalar için devredilemez babalık izni süresi çalışılabilecek diğer konu başlıklarından biri.”